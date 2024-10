Les premiers benchmarks de l’iPad mini 7 sont arrivés, c’est l’occasion de voir la quantité de RAM, ainsi que les performances générales par rapport à la tablette précédente.

Apple a annoncé l’iPad mini 7 en début de semaine. La tablette a pour identifiant iPad16,2 et inclut la puce A17 Pro avec 6 cœurs au niveau du processeur (CPU) ayant une cadence de 3,78 GHz. C’est raccord avec la puce A15 Pro que l’on retrouve dans les iPhone 15 Pro et Pro Max. Par contre, l’iPad mini 7 dispose de cinq cœurs graphiques (GPU), contre six sur les iPhone 15 Pro. Cela suggère donc que la tablette d’une puce « binned ».

En ce qui concerne les benchmarks de l’iPad mini 7 sur Geekbench, on découvre donc qu’il y a 8 Go de RAM. C’est le double de ce que proposait l’iPad mini 6 de 2021. Mais ce n’est pas une surprise en soi, sachant que la tablette de 2024 supporte Apple Intelligence et qu’il faut justement 8 Go de RAM au minimum pour faire tourner l’IA.

Qu’en est-il des performances ? Sans surprise, il y a des améliorations. Au test avec un cœur du processeur, l’iPad mini 7 obtient le score de 2 840 contre 2 121 pour l’ancien modèle. Le gain d’une génération à l’autre est de 34%. Pour le test avec tous les cœurs, le score est de 6 982 contre 5 367 auparavant. Ici, le gain est de 30,1%. Et pour le test graphique avec Metal, le score est de 25 895 contre 19 486 auparavant.

Pour donner une idée, voici les scores pour l’iPhone 15 Pro : 2 888 avec un cœur du processeur, 7 169 avec tous les cœurs et 27 144 pour le test graphique avec Metal. C’est donc identique au premier test par rapport à l’iPad mini 7. Puis c’est en hausse de 2,68% au deuxième test et de 4,82% au troisième.