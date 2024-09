Les iPhone 16 et 16 Pro sont entre les mains des testeurs et les premiers benchmarks effectués sur Geekbench permettent de voir ce que les puces A18 et A18 Pro proposent.

D’abord, le benchmark de la puce A18 qui équipe les iPhone 16 et 16 Plus. Au test avec un cœur du processeur, le score est de 3 114. En comparaison, l’iPhone 15 avec sa puce A16 obtient 2 541. Le gain est donc de 22,55%. En utilisant tous les cœurs, le score est de 6 666. L’iPhone 15 obtient 6 325. Ici, le gain de performance est seulement de 5,39%, ce qui est surprenant.

Un autre benchmark se focalise sur l’iPhone 16 Pro Max et la puce A18 Pro. Ici, le score avec un cœur du processeur est de 3 409. L’iPhone 15 Pro et sa puce A17 Pro obtiennent 2 896. Le gain d’une génération à l’autre est de 17,71%. En utilisant tous les cœurs, l’A18 Pro obtient 8 492 contre 7192 pour l’A17 Pro de l’an dernier. Le gain est de 18,08%.

Il est bon de noter qu’il s’agit pour l’instant d’un seul benchmark, aussi bien pour l’A18 que pour l’A18 Pro. Il faudra donc attendre les prochains jours pour en avoir davantage et vérifier si les scores sont corrects.

Les iPhone 16 et 16 Pro seront disponibles en précommandes le 13 septembre. La commercialisation interviendra une semaine plus tard, à savoir le 20 septembre.