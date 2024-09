Apple a introduit la nouvelle gamme de puces A18 avec ses nouveaux modèles d‘iPhone 16, ce qui est un changement assez radical par rapport aux années précédentes où seuls les modèles Pro recevaient la toute dernière puce. Une petite différence subsiste néanmoins : l’iPhone 16 est en effet équipé de la puce A18, tandis que l’iPhone 16 Pro dispose de l’A18 Pro. La principale différence entre les deux puces est que l’A18 Pro possède un GPU à 6 cœurs, tandis que l’A18 doit se contenter de 5 coeurs. Pour le reste, les deux puces partagent le même CPU à 6 cœurs et le même moteur neuronal à 16 cœurs, ce qui rendra de facto la différence de performance relativement mineure pour la plupart des utilisateurs.

La raison de la séparation en deux puces est probablement liée au « chip binning », un processus permet à Apple de classer les puces qui ne répondent pas aux normes les plus élevées, comme un cœur de GPU moins fiable par exemple, et d’attribuer ces puces très légèrement moins performantes aux modèles non-Pro. Malgré cela, l’impact de performance d’un cœur de GPU en moins sur l’iPhone 16 est évidemment minime et ne devrait pas affecter l’expérience de la plupart des utilisateurs, y compris sur les titres réclament de grosses ressources de calcul (au hasard, les jeux récents).