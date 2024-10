Apple vient d’annoncer l’iPad mini 7 avec plusieurs nouveautés au programme. La nouvelle tablette est naturellement plus puissante que le précédent modèle qui est sorti en 2021.

Présentation de l’iPad mini 7

L’iPad mini 7 embarque la puce A17 Pro, la même que l’on retrouve dans les iPhone 15 Pro et 15 Pro Max. Il y a 6 cœurs pour le processeur (CPU), dont deux performances et quatre efficients. Le gain en performance est de 30% par rapport à la puce A15 qu’il y avait dans le précédent iPad mini, selon les dires d’Apple. Pour ce qui du processeur graphique (GPU) à 5 cœurs, Apple parle d’une amélioration de 25%. Il y a également un Neural Engine deux fois plus rapide avec ses 16 cœurs. Concernant le ray tracing au niveau des jeux, Apple dit que c’est quatre fois plus rapide.

Et qui dit présence de la puce A17 Pro pour l’iPad mini 7 dit support pour Apple Intelligence. L’IA sera disponible avec iOS 18.1 et iPadOS 18.1 d’ici la fin du mois. Attention toutefois : il ne sera pas possible de l’utiliser dans les pays de l’Union européenne à cause du DMA.

Pour ce qui est du reste, Apple annonce que son nouvel iPad mini supporte le Wi-Fi 6E (contre Wi-Fi 6 sur le modèle précédent). Il y a également des transferts de données plus rapides en USB-C et un capteur photo amélioré de 12 mégapixels avec le support de Smart HDR 4. Et il y a toujours un écran LCD de 8,3 pouces, ainsi que le capteur Touch ID au niveau du bouton pour allumer et éteindre l’écran.

Une autre nouveauté concerne les accessoires. La tablette est compatible avec l’Apple Pencil Pro, qui était jusque là réservé à l’iPad Pro. Cela permet d’avoir quelques fonctionnalités supplémentaires, dont le survol de l’écran.

Date de sortie et prix

L’iPad mini 7 est disponible dès maintenant en précommande avec les coloris gris sidéral, bleu, mauve et lumière stellaire. La tablette de base propose 128 Go, soit le double par rapport au modèle précédent. Le prix est de 609 euros dans la version Wi-Fi et 779 euros pour la variante Wi-Fi + cellulaire. On retrouve aussi une version avec 256 Go de stockage (739 euros en Wi-Fi et 909 euros en Wi-Fi + cellulaire). Enfin, la déclinaison de 512 Go coûte 989 euros en Wi-Fi et 1 159 euros en Wi-Fi + cellulaire.

Les premières livraisons auront lieu le 23 octobre, à savoir mercredi de la semaine prochaine. Pour les modèles Wi-Fi + cellulaire, il n’y a pas de tiroir pour une carte SIM physique. Les tablettes supportent uniquement l’eSIM.