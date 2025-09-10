Quelle est la quantité de RAM des iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max annoncés cette semaine par Apple ? Il se trouve que tous sont logés à la même enseigne, sauf un modèle.

12 Go de RAM, sauf pour l’iPhone 17

Apple ne communique pas publiquement la quantité de RAM de ses iPhone. Mais en fouillant dans Xcode 26, l’outil d’Apple pour permettre aux développeurs de créer leurs applications, MacRumors a pu obtenir les données.

Voici la quantité de RAM pour les nouveaux iPhone 17 et Air :

iPhone 17 : 8 Go

8 Go iPhone Air : 12 Go

12 Go iPhone 17 Pro : 12 Go

12 Go iPhone 17 Pro Max : 12 Go

Comme nous pouvons le voir, l’iPhone 17 standard est en retrait par rapport à ses grands frères. D’ailleurs, c’est le seul sur les quatre à embarquer la puce A19. Les trois autres ont le droit à A19 Pro, une puce plus puissante.

Voici maintenant la comparaison avec les iPhone 16 :

iPhone 16 : 8 Go

8 Go iPhone 16 Plus : 8 Go

8 Go iPhone 16 Pro : 8 Go

8 Go iPhone 16 Pro Max : 8 Go

Apple a donc donné un coup de boost à la mémoire vive des iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max par rapport à leurs prédécesseurs. Pour l’iPhone Air, il est difficile de parler d’un gain étant donné qu’il s’agit du premier modèle.

Le gain va avoir un impact positif sur les performances. Cela devrait aussi donner un coup de pouce à l’usage d’Apple Intelligence (ou du moins de certaines fonctionnalités).

On soulignera au passage que les rumeurs avaient vu juste en évoquant 8 Go pour l’iPhone 17 et 12 Go pour les autres.