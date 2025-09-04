L’information selon laquelle trois des quatre iPhone 17 auront le droit à 12 Go de RAM au lieu de 8 Go avec la gamme actuelle se confirme un peu plus aujourd’hui.

Maquette iPhone 17 Pro

12 Go de RAM sur presque tous les iPhone 17

Le cabinet d’études de marché TrendForce affirme à tour que les iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max voir avoir un gain au niveau de la mémoire vive en passant à 12 Go. En revanche, l’iPhone 17 standard resterait à 8 Go de RAM, comme c’est le cas avec l’iPhone 16. Cela rejoint une précédente information à ce sujet.

Voici à ce quoi il faudrait s’attendre pour la RAM des iPhone 17 :

  • iPhone 17 : 8 Go
  • iPhone 17 Air : 12 Go
  • iPhone 17 Pro : 12 Go
  • iPhone 17 Pro Max : 12 Go

Pour rappel, voici la mémoire vive des iPhone 16 :

  • iPhone 16 : 8 Go
  • iPhone 16 Plus : 8 Go
  • iPhone 16 Pro : 8 Go
  • iPhone 16 Pro Max : 8 Go

Le gain va avoir un impact positif sur les performances, en plus des puces A19 et A19 Pro qui accompagneront les nouveaux modèles. Cela devrait aussi donner un coup de pouce à l’usage d’Apple Intelligence (ou du moins de certaines fonctionnalités).

Nous savons qu’Apple Intelligence va connaître plusieurs améliorations, tout particulièrement en 2026 lorsqu’il y aura le nouveau Siri plus performant. Apple prépare aussi un nouveau moteur de recherche s’appuyant sur l’IA, toujours en lien avec Siri.