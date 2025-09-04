L’information selon laquelle trois des quatre iPhone 17 auront le droit à 12 Go de RAM au lieu de 8 Go avec la gamme actuelle se confirme un peu plus aujourd’hui.

12 Go de RAM sur presque tous les iPhone 17

Le cabinet d’études de marché TrendForce affirme à tour que les iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max voir avoir un gain au niveau de la mémoire vive en passant à 12 Go. En revanche, l’iPhone 17 standard resterait à 8 Go de RAM, comme c’est le cas avec l’iPhone 16. Cela rejoint une précédente information à ce sujet.

Voici à ce quoi il faudrait s’attendre pour la RAM des iPhone 17 :

iPhone 17 : 8 Go

iPhone 17 Air : 12 Go

iPhone 17 Pro : 12 Go

iPhone 17 Pro Max : 12 Go

Pour rappel, voici la mémoire vive des iPhone 16 :

iPhone 16 : 8 Go

iPhone 16 Plus : 8 Go

iPhone 16 Pro : 8 Go

iPhone 16 Pro Max : 8 Go

Le gain va avoir un impact positif sur les performances, en plus des puces A19 et A19 Pro qui accompagneront les nouveaux modèles. Cela devrait aussi donner un coup de pouce à l’usage d’Apple Intelligence (ou du moins de certaines fonctionnalités).

Nous savons qu’Apple Intelligence va connaître plusieurs améliorations, tout particulièrement en 2026 lorsqu’il y aura le nouveau Siri plus performant. Apple prépare aussi un nouveau moteur de recherche s’appuyant sur l’IA, toujours en lien avec Siri.