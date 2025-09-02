Plusieurs rumeurs ont suggéré qu’Apple profitera du lancement des iPhone 17 pour augmenter ses prix. Si l’on en croit une nouvelle information, il se pourrait que cela ne concerne pas tous les modèles.

Des indices sur les prix des iPhone 17

Les analystes de la banque JPMorgan ont publié une nouvelle note à leurs clients dans laquelle ils indiquent les informations suivantes pour les prix aux États-Unis :

iPhone 17 : 799 $ (pas de changement par rapport à l’iPhone 16)

799 $ (pas de changement par rapport à l’iPhone 16) iPhone 17 Air : 899-949 $ (pas de changement par rapport à l’iPhone 16 Plus ou hausse de 50 $)

899-949 $ (pas de changement par rapport à l’iPhone 16 Plus ou hausse de 50 $) iPhone 17 Pro : 1 099 $ (hausse de 100 $ « justifiée » par du stockage supplémentaire)

1 099 $ (hausse de 100 $ « justifiée » par du stockage supplémentaire) iPhone 17 Pro Max : 1 199 $ (pas de changement par rapport à l’iPhone 16 Pro Max)

Ainsi, seul l’iPhone 17 Pro pourrait techniquement connaître une hausse de prix pour le modèle de base. Cette information avait déjà fuité il y a quelques semaines. Il s’était dit qu’Apple proposerait 256 Go par défaut au lieu de 128 Go actuellement, justement pour « justifier » la hausse de prix.

Il est toutefois bon de noter que cela reste des estimations d’analystes. Il arrive parfois qu’ils aient de bonnes informations quand il s’agit de tel ou tel composant parce qu’ils ont des sources dans l’industrie. Mais quand il s’agit des tarifs de nouveaux produits, cela reste de la spéculation.

En tout cas, si l’on part du principe qu’il y aura une hausse de prix aux États-Unis pour l’iPhone 17 Pro, on peut imaginer que ce sera la même chose en Europe. L’iPhone 16 Pro de 128 Go coûte 1 229 euros chez Apple et celui de 256 Go est à 1 359 euros. Il est donc possible que 1 359 euros devienne le nouveau prix de base pour l’iPhone 17 Pro.

La réponse officielle sera donnée le 9 septembre, lorsqu’Apple annoncera ses iPhone 17 à l’occasion d’une keynote.