Il y a un changement de scénario en ce qui concerne la Dynamic Island au niveau des iPhone 17. Apple pourrait proposer un modèle plus petit sur l’ensemble des modèles et non sur un seul.

Une potentielle Dynamic Island plus petite

Jusqu’à présent, les rumeurs indiquaient que l’iPhone 17 Pro Max serait le seul de la gamme à avoir une Dynamic Island plus petite. Ce serait possible grâce à l’usage des metalens au niveau de Face ID. Le capteur photo traditionnel d’un iPhone est doté de lentilles incurvées qui redirigent la lumière vers le capteur d’image. Les metalens sont une lentille fine et plate sur laquelle sont gravés des motifs microscopiques qui permettent de focaliser la lumière avec plus de précision. Tout cela permet de réduire la taille générale.

Mais l’analyste Jeff Pu annonce aujourd’hui que tous les iPhone 17 utiliseraient les metalens. Ça laisse supposer que les iPhone 17, 17 Air, 17 Pro et 17 Pro Max auront chacun une Dynamic Island plus petite.

Les premiers smartphones d’Apple à avoir la Dynamic Island (qui a remplacé l’encoche) ont été les iPhone 14 Pro en 2022. Elle est ensuite arrivée sur les iPhone 15 et 15 Plus. On la retrouve également sur tous les modèles d’iPhone 16.

Outre la Dynamic Island plus petite, Jeff Pu a rapporté aujourd’hui que l’iPhone 17 standard devrait avoir la puce A18 et 8 Go de RAM, soit exactement la même chose que l’iPhone 16.