Il ne faut pas s’attendre à une Dynamic Island plus petite sur les iPhone 17, qu’importe le modèle. C’est en cas ce qu’affirme aujourd’hui l’analyste Ming-Chi Kuo.

L’année dernière, l’analyste Jeff Pu indiquait qu’Apple allait réduire la taille de la Dynamic Island sur l’iPhone 17 Pro Max. Il ajoutait qu’Apple allait utiliser des « métalens » pour Face ID, ce qui se traduirait par une Dynamic Island beaucoup plus étroite. Mais Kuo n’est pas de cet avis aujourd’hui et il part du principe que tous les iPhone 17 n’auront pas une Dynamic Island plus petite.

Pour rappel, la Dynamic Island a fait ses débuts en 2022 avec les iPhone 14 Pro et Pro Max. Elle a remplacé l’encoche et peut afficher des informations. On peut parler d’une encoche ajustable. Le point positif est qu’elle est plus petite que l’encoche qu’il y a eu sur les précédents iPhone. Mais sa taille ne bougera pas cette année.

L’objectif à terme d’Apple est d’intégrer la caméra frontale de l’iPhone et les composants Face ID sous l’écran pour créer un écran complètement bord à bord. Mais nous sommes encore à plusieurs années de la concrétisation de ce projet.

Concernant les iPhone 17, Apple prévoit quelques changements. Il faut notamment s’attendre au fameux iPhone 17 Air qui fait beaucoup parler et qui serait le smartphone le plus fin jamais proposé par Apple. Les rumeurs parlent d’une épaisseur de 5,5 mm. De plus, les fuites indiquent qu’Apple devrait changer le bloc photo des iPhone 17 Pro et Air pour avoir des capteurs à l’horizontale.