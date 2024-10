En plus de partager quelques détails sur l’iPhone 17 Slim/Air, l’analyste Jeff Pu en dévoile d’autres pour les iPhone 17 Pro et Pro Max. Il réitère certains éléments déjà évoqués dans le passé, montrant qu’Apple n’a pas changé ses plans.

Aussi bien l’iPhone 17 Pro que le modèle Pro Max auraient le droit à un téléobjectif de 48 mégapixels à l’arrière et à un capteur photo frontal de 24 mégapixels. En comparaison, les iPhone 16 Pro ont un téléobjectif et un capteur de selfie de 12 mégapixels.

D’autre part, Jeff Pu parle de 12 Go de RAM pour les iPhone 17 Pro, contre 8 Go pour les iPhone 16 Pro. Cela devrait aider au niveau des performances pour Apple Intelligence et le multitâche en général.

L’analyste réitère que l’iPhone 17 Pro Max profitera d’une Dynamic Island plus compacte. Ce serait ainsi la première réduction de taille depuis 2022, année où Apple a proposé la Dynamic Island avec les iPhone 14 Pro.

Enfin, les iPhone 17 Pro et Pro Max auraient respectivement des écrans de 6,3 et 6,9 pouces (comme les deux iPhone 16 Pro) et la puce A19 Pro utilisant le même processus de gravure en 3 nm de la puce A18 Pro.

Apple devrait en toute logique annoncer les quatre variantes de l’iPhone 17 en septembre 2025. L’une des nouveautés sera le retrait du modèle Plus au profit d’un modèle Slim/Air, avec la particularité d’avoir un design plus fin.