Apple va modifier la taille de la Dynamic Island de l’iPhone 17 Pro Max en proposant un format plus compact. Ce sera possible grâce à des changements au niveau de Face ID.

Selon l’analyste Jeff Pu, qui est plutôt bien renseigné au sujet d’Apple, l’iPhone 17 Pro Max adoptera des « métalens » pour Face ID, ce qui se traduira par une Dynamic Island beaucoup plus étroite. Il ne faudrait toutefois pas s’attendre à ce changement sur l’iPhone 17 Pro ou les autres modèles. L’iPhone 17 Pro Max aurait l’exclusivité de la nouveauté.

Comme l’explique MacRumors, alors que le capteur photo traditionnel d’un iPhone est doté de lentilles incurvées qui redirigent la lumière vers le capteur d’image, les metalens sont une lentille fine et plate sur laquelle sont gravés des motifs microscopiques qui permettent de focaliser la lumière avec plus de précision. Jeff Pu ne fournit pas de détails spécifiques sur la façon dont Apple prévoit d’utiliser les métalens pour Face ID.

Les premiers smartphones d’Apple à avoir la Dynamic Island (qui a remplacé l’encoche) ont été les iPhone 14 Pro en 2022. Elle est ensuite arrivée sur les iPhone 15 et 15 Plus. On la retrouve également sur tous les modèles d’iPhone 16.

En toute logique, Apple annoncera ses iPhone 17 en septembre 2025. Il y a donc encore du temps avant de découvrir tous les détails à leur sujet.