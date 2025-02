L’iPhone 17 Pro Max aurait bel et bien le droit à une Dynamic Island plus compacte si l’on en croit une nouvelle fuite venant du leaker chinois Digital Chat Station. Il a publié l’information sur Weibo.

Il affirme que l’iPhone 17 Pro Max aura une Dynamic Island plus petite grâce à l’usage des metalens au niveau de Face ID. Le capteur photo traditionnel d’un iPhone est doté de lentilles incurvées qui redirigent la lumière vers le capteur d’image. Les metalens sont une lentille fine et plate sur laquelle sont gravés des motifs microscopiques qui permettent de focaliser la lumière avec plus de précision. Tout cela permet de réduire la taille générale.

Le problème est qu’il y a des informations dans tous les sens concernant cette rumeur. L’analyste Jeff Pu, qui a parfois de bonnes informations au sujet d’Apple, a été le premier en 2024 à évoquer une Dynamic Island plus petite pour l’iPhone 17 Pro Max. Puis l’analyste Ming-Chi Kuo, lui aussi bien renseigné en temps normal, a affirmé qu’Apple ne changerait pas la taille. Et voilà maintenant que Digital Chat Station rejoint l’avis de Jeff Pu.

Les premiers smartphones d’Apple à avoir la Dynamic Island (qui a remplacé l’encoche) ont été les iPhone 14 Pro en 2022. Elle est ensuite arrivée sur les iPhone 15 et 15 Plus. On la retrouve également sur tous les modèles d’iPhone 16.