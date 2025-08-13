iPhone 17 Pro : le prix en hausse et 256 Go de stockage par défaut « se confirment »
Les informations se multiplient concernant l’iPhone 17 Pro et celle d’une augmentation de prix se confirme un peu plus aujourd’hui. Aussi, Apple proposerait 256 Go d’espace de stockage par défaut.
Un stockage en hausse… tout comme le prix
Il y a quelques jours, le leaker Instant Digital avait suggéré qu’Apple pourrait augmenter le stockage pour tenter de justifier une hausse de prix. Aujourd’hui, il revient sur Weibo avec des sources mieux renseignées et confirme qu’il y aura bel et bien le double du stockage sur l’iPhone 17 Pro, avec ainsi 256 Go au lieu de 128 Go sur l’iPhone 16 Pro. Mais Apple augmentera aussi le prix de 50 dollars.
Aux États-Unis, l’iPhone 17 Pro débuterait ainsi à 1 049 euros, là où l’iPhone 16 Pro est à 999 dollars. La barre symbolique des 1 000 dollars est franchie. En France, cela fait un moment maintenant que les 1 000 euros sont dépassés. Si l’on part du principe que la hausse sera de 50 euros chez nous, alors l’iPhone 17 Pro débutera à 1 278 euros, contre 1 229 euros pour l’iPhone 16 Pro.
Il est bon de noter que le leaker se focalise ici sur l’iPhone 17 Pro. Mais le mois dernier, Jeffries a indiqué qu’Apple augmenterait les prix sur l’ensemble de la gamme et pas un seul modèle. Il se murmure qu’Apple vanterait les nouvelles fonctionnalités pour justifier les tarifs, sans mentionner qu’il y a un lien partiel avec les droits de douane.
Donc si on est un acheteur d’iPhone 256go on est gagnant, le prix baisse de 50€
Vu qu’on passe à 256gb plus besoin de prendre le modèle du milieu en mémoire donc gagnant peut être…
Ça fait un moment qu’on annonce qu’Apple augmenterait les prix mais rien (chapeau pour une entreprise vu pour pomper les acheteurs). Et si c’est pour avoir le double de stockage pour 50€ c’est finalement un « bon plan ».
Moi je l’interprète comme une diminution de prix de 50$ mais le retrait de la version 128GoSi j’achète un iPhone 16Pro 256Go à 1099$ aujourd’hui VS un iPhone 17Pro 256 Go à 1049$ ‘demain’ J’ai le même stockage mais une version plus récente pour 50$ de moins.
Perso j’utilise même pas 50 GB. Mais utile pour les gens qui gardent tout sur leur téléphone, évidement. Et l’enregistrement en 4K HDR etc mais perso je continue à filmer en 1080p60 même sur un 14 Pro Max.
Avec un euro à 1,17$ actuellement, même à 1049$ et en ajoutant 20% de TVA, ça de rait faire un tarif à 1076€… Et quand on voit le tarif des puces mémoire, il faut porter des lunettes bien roses pour se dire « Chouette, Apple baisse ses tarifs ! » A ce moment-là, ils devraient supprimer tous les modèles et commencer juste avec un modèle 1To à 1399$, ça serait vu comme une baisse de prix… 🙄
Ce sera 1129€ minimum. 1099€ si on a de la chance.
et le pro max , ils ont zappé ???