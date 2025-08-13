Les informations se multiplient concernant l’iPhone 17 Pro et celle d’une augmentation de prix se confirme un peu plus aujourd’hui. Aussi, Apple proposerait 256 Go d’espace de stockage par défaut.

Un stockage en hausse… tout comme le prix

Il y a quelques jours, le leaker Instant Digital avait suggéré qu’Apple pourrait augmenter le stockage pour tenter de justifier une hausse de prix. Aujourd’hui, il revient sur Weibo avec des sources mieux renseignées et confirme qu’il y aura bel et bien le double du stockage sur l’iPhone 17 Pro, avec ainsi 256 Go au lieu de 128 Go sur l’iPhone 16 Pro. Mais Apple augmentera aussi le prix de 50 dollars.

Aux États-Unis, l’iPhone 17 Pro débuterait ainsi à 1 049 euros, là où l’iPhone 16 Pro est à 999 dollars. La barre symbolique des 1 000 dollars est franchie. En France, cela fait un moment maintenant que les 1 000 euros sont dépassés. Si l’on part du principe que la hausse sera de 50 euros chez nous, alors l’iPhone 17 Pro débutera à 1 278 euros, contre 1 229 euros pour l’iPhone 16 Pro.

Il est bon de noter que le leaker se focalise ici sur l’iPhone 17 Pro. Mais le mois dernier, Jeffries a indiqué qu’Apple augmenterait les prix sur l’ensemble de la gamme et pas un seul modèle. Il se murmure qu’Apple vanterait les nouvelles fonctionnalités pour justifier les tarifs, sans mentionner qu’il y a un lien partiel avec les droits de douane.