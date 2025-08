Selon le leaker Instant Digital sur Weibo, l’iPhone 17 Pro pourrait proposer 256 Go de stockage pour le modèle de base, accompagné d’une augmentation de prix de 50 dollars pour l’ensemble des iPhone 17. Apple devrait annoncer les nouveaux smartphones le 9 septembre.

Augmenter le stockage pour justifier le prix

Le mois dernier, Jeffries a indiqué qu’Apple prévoit une augmentation de 50 dollars pour tous les modèles, à savoir les iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max, afin de compenser la hausse des coûts des composants et les droits de douane. Aux États-Unis, les prix seraient alors de 849 dollars (iPhone 17), 949 dollars (iPhone 17 Air), 1 049 dollars (iPhone 17 Pro) et 1 249 dollars (iPhone 17 Pro Max), en suivant les tendances actuelles d’Apple.

Instant Digital suggère que l’iPhone 17 Pro pourrait passer à 256 Go de stockage de base, alignant ainsi sa configuration sur celle de l’iPhone 16 Pro Max (qui propose déjà 256 Go par défaut). Actuellement, les iPhone 16, 16 Plus et 16 Pro débutent avec 128 Go, avec des prix respectifs de 969 euros, 1 119 euros et 1 229 euros, tandis que l’iPhone 16 Pro Max commence à 1 479 euros avec 256 Go. Cette augmentation de stockage pourrait justifier la hausse de prix tout en représentant une réduction effective de quelques dizaines d’euros par rapport au prix actuel de l’iPhone 16 Pro avec 256 Go.

D’autres améliorations au programme

En mai, il a été rapporté qu’Apple envisageait de justifier cette hausse de prix par de nouvelles fonctionnalités et des changements de design, plutôt que de la lier directement aux droits de douane. Cela pourrait inclure des améliorations comme des écrans LTPO de 120 Hz sur toute la gamme, une puce A19 Pro pour les modèles Pro et un nouveau design pour le bloc photo des iPhone 17 Pro et Pro Max.

Cette augmentation de stockage à 256 Go pour l’iPhone 17 Pro simplifierait la gamme tout en offrant une valeur ajoutée pour compenser la hausse de prix. Elle répondrait également aux besoins croissants de stockage, notamment pour les fonctionnalités d’intelligence artificielle (Apple Intelligence) qui nécessitent plus de RAM et d’espace, avec des rumeurs suggérant 12 Go de RAM pour les modèles Pro.