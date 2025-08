Ça se précise un peu plus pour la présentation de l’iPhone 17, avec Apple qui organiserait sa keynote le 9 septembre prochain. C’est ce qu’indique une communication interne d’opérateurs allemands, selon iPhone-Ticker.

Une date pour la keynote des iPhone 17

La date du 9 septembre pour la keynote de l’iPhone 17 semble assez logique au vu des habitudes d’Apple pendant cette période. De plus, c’est raccord avec ce que Mark Gurman de Bloomberg avait annoncé, à savoir une présentation lors de la deuxième semaine de septembre. Il avait parlé d’une conférence le 9 ou le 10, ce qui rejoint les informations des opérateurs allemands.

Si la date du 9 septembre est la bonne, alors Apple ouvrira les précommandes des iPhone 17 le vendredi 12. La commercialisation interviendra une semaine après, à savoir le vendredi 19 septembre. Cela concernera plusieurs régions au départ, dont la France et l’Europe de manière plus générale.

À l’instar des années précédentes, Apple lancera quatre nouveaux modèles. Il y a malgré tout une différence : le modèle Plus va disparaitre au profit d’un modèle Air. Ainsi, la gamme comprendra les iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max. Il faut également s’attendre à d’autres annonces, dont les Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3 et Apple Watch SE 3. À noter que les AirPods Pro 3 sont également une possibilité.

D’habitude, Apple envoie les cartons d’invitation une semaine avant les keynotes. Ainsi, l’envoi devrait se faire autour du 2 septembre cette année.