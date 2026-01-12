Lexar enrichit sa gamme de stockage portable avec le nouveau TouchLock Portable SSD, une solution de stockage externe à la fois ultra compacte et sécurisée. Conçu pour protéger les données sensibles tout en restant compatible avec un large éventail d’appareils modernes, ce SSD externe se distingue notamment par son système de déverrouillage innovant par smartphone.

Sécurité renforcée avec NFC et chiffrement matériel

L’une des caractéristiques les plus marquantes du Lexar TouchLock est son intégration d’une puce NFC permettant d’utiliser un téléphone compatible pour déverrouiller automatiquement le SSD. Une fois l’appareil mobile enregistré via l’application Lexar, il suffit d’approcher le smartphone du lecteur pour activer l’accès aux données. Cette approche s’ajoute à un chiffrement matériel AES 128-bit directement intégré au SSD, assurant ainsi une double protection face aux accès non autorisés.

Fonctionnement pratique et sécurité automatique

Le TouchLock se verrouille instantanément lorsque la connexion est interrompue, rendant impossible l’accès aux fichiers sans authentification préalable. Cette fonctionnalité automatique augmente significativement la sécurité, que ce soit pour des professionnels manipulant des données sensibles ou pour un usage personnel en mobilité.

Compatibilité étendue et conception nomade

Compact et léger (environ 40 g), ce SSD portable fonctionne via USB 3.2 Gen 1 et assure la compatibilité avec Windows, macOS, Linux, Android et iOS grâce aux adaptateurs USB-C et USB-A inclus dans la boîte. Sa taille réduite et son design robuste facilitent le transport, et il peut aussi être attaché à l’arrière d’un iPhone compatible MagSafe pour des transferts de données rapides et intuitifs.

Avec des vitesses de lecture et d’écriture séquentielle autour de 450 Mo/s et 420 Mo/s respectivement, ce SSD propose des performances équilibrées pour la sauvegarde et le transport de fichiers volumineux.

Disponible depuis fin 2025 en Chine et attendu dans d’autres marchés, le Lexar TouchLock Portable SSD illustre une tendance croissante vers des périphériques de stockage portables plus sécurisés, adaptés aux exigences de protection des données actuelles, tout en restant faciles d’utilisation. Le Lexar Touchlock d’une capacité de 1 Go est disponible à la vente sur Amazon au prix de 119 euros.