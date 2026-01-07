À l’occasion du CES 2026, Moft étoffe son catalogue d’accessoires MagSafe en intégrant la technologie Apple Localiser à trois nouveaux produits conçus pour l’iPhone. De quoi réduire le risque de perte tout en conservant le design fin et fonctionnel qui a fait la réputation de la marque.

Des portefeuilles MagSafe désormais traçables

Les nouveautés reposent sur des versions améliorées d’accessoires déjà commercialisés. Grâce à l’intégration de Localiser, ces portefeuilles et supports bénéficient d’alertes d’oubli, de la localisation sur carte, du mode Perdu et d’un signal sonore permettant de les retrouver rapidement.

Le Snap-on Phone Stand & Wallet

La gamme comprend le Snap-on Phone Stand & Wallet, un portefeuille ultra-fin pouvant accueillir jusqu’à trois cartes et se transformer en support de consultation. Le Snap Tripod Wallet reprend ce principe, mais ajoute une structure extensible permettant de surélever l’iPhone, idéale pour les appels vidéo ou la capture de contenus photo et vidéo. Le Snap Field Wallet adopte quant à lui un format plus large, proche d’une petite pochette et capable de contenir cartes et billets.

Le Snap Tripod Wallet

Le Snap Field Wallet

Recharge sans fil et matériaux premium

Tous les modèles sont compatibles avec la recharge sans fil, utilisent l’attache magnétique MagSafe et sont fabriqués en Movas, un matériau végétal doux au toucher développé par Moft. Chaque accessoire est annoncé au prix de 49 dollars, même si la date de commercialisation n’a pas encore été précisée.



La Dynamic Folio Case

En marge de ces annonces, Moft a également présenté une nouvelle version de sa Dynamic Folio Case pour iPad, un étui inspiré de l’origami offrant plus de vingt positions d’affichage en mode portrait ou paysage. Cette stratégie confirme la volonté de Moft de combiner design, praticité et intégration poussée à l’écosystème Apple, tout en répondant aux usages mobiles du quotidien.