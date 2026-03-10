Les premiers tests du MacBook Pro avec les puces M5 Pro et M5 Max sont unanimes sur l’essentiel : les machines sont très rapides. Mais une question plane sur chaque verdict : faut-il céder ou attendre le prochain MacBook Pro (MacBook Ultra ?) entièrement repensé qui est attendu dès la fin 2026 ou début 2027 ?

Performances en hausse et gains notables pour le SSD

Pour ce qui est du processeur, les nouvelles puces tiennent les promesses d’Apple. Au niveau du benchmark avec tous les cœurs sur Geekbench 6, le MacBook Pro M5 Pro atteint un score d’environ 28 300 contre 22 490 pour le modèle M4 Pro, soit un gain de 26 %. Pour sa part, le MacBook Pro M5 Max obtient un score d’environ 29 200 contre 25 702 pour le modèle M4 Max. Apple annonçait jusqu’à 15 % de gains au niveau du CPU (processeur) et 20 % de gains au niveau de la partie graphique (GPU) par rapport à la génération M4 Pro et M4 Max, des chiffres confirmés par les tests.

C’est du côté du stockage que le saut est le plus notable. The Verge a mesuré sur le MacBook Pro M5 Max avec un SSD de 4 To une vitesse de lecture de 13,6 Go/s et une vitesse d’écriture de 17,8 Go/s, soit respectivement +86 % et +123 % par rapport au modèle M4 Max équivalent. Apple parlait d’un SSD jusqu’à deux fois plus rapide : les chiffres réels valident l’annonce. La capacité de stockage de base passe par ailleurs à 1 To sur l’ensemble de la gamme.

L’autonomie progresse, mais plus modestement. Tom’s Guide a enregistré 21 heures et 10 minutes de navigation Wi-Fi continue sur le MacBook Pro M5 Pro, contre 20 heures et 46 minutes pour le modèle M4 Pro dans les mêmes conditions. Un gain réel, mais marginal au quotidien. La puce réseau N1 fait aussi son entrée sur le MacBook Pro et apporte le Wi-Fi 7 et le Bluetooth 6, complétant la mise à jour de connectivité déjà déployée sur d’autres appareils Apple récents.

Acheter maintenant ou attendre la refonte ?

Le vrai sujet des tests ne tient pas dans les benchmarks. Le prochain MacBook Pro est attendu avec une liste de changements importants depuis des années : écran OLED, dalle tactile, Dynamic Island, design plus fin, puces M6 Pro et M6 Max gravées en 2 nm et une possible une connectivité cellulaire intégrée. La sortie se ferait à la fin 2026 ou début 2027..

Pour les utilisateurs d’un MacBook Pro M3 ou antérieur, le M5 représente un bond convaincant. Pour ceux qui viennent du M4, les gains ne justifient pas forcément la mise à niveau. Et pour quiconque peut attendre plusieurs mois, la prochaine génération s’annonce comme la plus significative depuis longtemps. Cela étant dit, le prix devrait être plus élevé.

Prix et date de sortie

Les MacBook Pro M5 Pro et M5 Max sont déjà disponibles en précommandes à partir de 1 899 euros et seront commercialisés le 11 mars. Il est possible de les acheter chez :