Mark Gurman de Bloomberg revoit une rumeur : les MacBook attendus avec un écran OLED, une dalle tactile, les puces M6 et un design plus fin en fin d’année ne seraient pas des MacBook Pro, mais des « MacBook Ultra ». Ils constitueraient une gamme entièrement nouvelle, positionnée au-dessus des modèles M5 Pro et M5 Max tout juste annoncés qui resteraient eux au catalogue.

Un MacBook Ultra pour cette année

La différence de gamme est en elle-même notable : jusqu’ici, Gurman désignait ces appareils comme des MacBook Pro. Il les décrit désormais comme le MacBook haut de gamme avec un écran tactile et une dalle OLED, en n’employant plus le nom Pro. Il reconnaît qu’Apple pourrait conserver l’appellation MacBook Pro, mais juge qu’un nom MacBook Ultra signalerait plus clairement la position de ces machines très haut de gamme.

Cette distinction ouvre la voie à une hausse de prix. Lorsqu’Apple a proposé l’écran OLED sur l’iPhone X en 2017 puis sur l’iPad Pro en 2024, les tarifs avaient grimpé d’environ 20 % à chaque fois, un précédent qui laisse présager une trajectoire similaire pour le premier MacBook Ultra.

Le MacBook Ultra s’inscrit dans une stratégie de multiplication des gammes de prix que poursuit Apple sur l’ensemble de son catalogue. En bas, le MacBook Neo à 699 euros s’attaque au segment des PC Windows et des ordinateurs Chromebook. En haut, un MacBook Ultra à prix inédit viendrait couronner la ligne des ordinateurs portables.

La même logique s’étend à d’autres catégories de produits cette année. L’iPhone pliable attendu à plus de 2 000 dollars embarquera un grand écran et des capteurs sous l’écran. Des AirPods Ultra, au-dessus des AirPods Pro actuels, intégreront des caméras de vision par ordinateur pour alimenter la fonction d’intelligence visuelle de Siri. Ces deux produits adopteraient eux aussi le suffixe « Ultra » comme marqueur explicite de leur positionnement haut de gamme absolu.