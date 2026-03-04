Apple a officialisé aujourd’hui le MacBook Neo, son ordinateur portable le moins cher à 699 euros. Mais pour arriver à ce prix, il a fallu faire quelques compromis.

Les compromis du MacBook Neo pour être vendu 699 euros

Déjà, il y a la mémoire. Le MacBook Neo, qui embarque la puce A18 Pro (la même qui fait tourner l’iPhone 16 Pro), propose 8 Go de RAM… et c’est tout. Avec les autres Mac, Apple propose aux utilisateurs un système de configuration pour augmenter la quantité de RAM. Ce n’est pas le cas ici : ceux qui veulent 16 Go ou plus devront se tourner vers un autre modèle, il y a 8 Go et rien d’autre ici.

C’est d’ailleurs un retour en arrière. Pendant longtemps, Apple a proposé 8 Go de RAM par défaut sur les Mac. On est ensuite passés à 16 Go en 2024. Et nous revoilà à 8 Go.

Autre élément à prendre en compte : Touch ID est en option. Le MacBook Neo de base est au prix de 699 euros avec 256 Go de stockage. Mais pour avoir le capteur d’empreintes Touch ID, il faut prendre le modèle de 512 Go qui coûte 799 euros, soit 100 euros de plus.

Parmi les autres compromis, nous pouvons citer la présence de seulement deux ports USB-C. Qui plus est, l’un est USB-3 avec des transferts jusqu’à 10 Go/s, mais l’autre est USB-2 pour se limiter à des transferts jusqu’à 480 Mo/s.

Citons également :

l’absence de la recharge MagSafe

l’unique possibilité de connecter à un écran externe

pas de Wi-Fi 7 (on retrouve du Wi-Fi 6E)

une caméra 1080p (là où les autres MacBook ont une caméra de 12 mégapixels avec la fonction Cadre centré)

deux haut‑parleurs « standards »

pas de clavier rétroéclairé

11 heures d’autonomie en navigation Web (contre 15 heures pour le MacBook Air)

pas de support pour la charge rapide

En regroupant tout cela, Apple propose un MacBook Neo à partir de 699 euros. La machine est disponible maintenant en précommande et sera disponible à l’achat le 11 mars.