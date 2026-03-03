Apple a annoncé aujourd’hui le MacBook Air M5 et le MacBook Pro M5 Pro/M5 Max, mais aucun de ces modèles n’inclut un chargeur dans la boîte. C’est spécifique aux pays de l’Union européenne.

Plus de chargeur dans la boîte des nouveaux MacBook Air et Pro

Le MacBook Pro M5, sorti à l’automne, avait ouvert le bal en retirant l’adaptateur secteur dans la boîte. Voilà que l’histoire se répète aujourd’hui pour le MacBook Air M5 et le MacBook Pro M5 Pro/M5 Max. La boîte comprend le Mac portable, un câble USB-C vers MagSafe 3… et c’est tout.

« Ce Mac est livré sans adaptateur secteur. Vous pouvez en ajouter un ici avec certaines configurations, ou après avoir ajouté le Mac à votre panier », indique l’Apple Store en ligne au moment d’acheter un MacBook. Aux États-Unis et dans les autres pays, Apple inclut un chargeur USB-C de 70 W par défaut. Ceux qui le souhaitent pour choisir un modèle de 96 W en payant un supplément de 20 euros.

Pourquoi ce retrait en Europe ? C’est lié à la loi européenne du chargeur universel. Elle impose que la plupart des appareils électroniques de petite et moyenne taille soient équipés d’un port USB‑C afin de réduire les déchets et de simplifier la vie des Européens. Concrètement, les téléphones, tablettes, casques, consoles et autres petits appareils doivent déjà utiliser l’USB‑C depuis fin 2024, et les ordinateurs portables neufs vendus dans l’Union européenne doivent, eux, obligatoirement être rechargeables via un port USB‑C à partir du 26 avril 2026, au moins pour les modèles jusqu’à 100 W.

S’ajoute à cela un autre élément à prendre en compte : les constructeurs peuvent toujours proposer un chargeur, mais ils doivent également proposer une option pour ne pas l’inclure. Apple a choisi la seconde solution.

En achat séparé, l’adaptateur secteur 70 W d’Apple coûte 65 euros, là où le modèle 96 W est à 85 euros. Il existe toutefois des alternatives bien moins chères et tout aussi efficaces venant d’autres marques. C’est à retrouver ici.