Apple a annoncé aujourd’hui son nouveau MacBook Pro avec la puce M5 et il se trouve qu’il n’y a plus d’adaptateur secteur dans la boîte. Cela concerne du moins l’Europe.

La fin du chargeur dans la boîte du MacBook Pro

Que ce soit en France, en Italie, au Royaume-Uni, en Espagne ou dans les autres pays européens, la boîte du MacBook Pro M5 comprend l’ordinateur portable, un câble USB-C vers MagSafe 3… et c’est tout. Il faut passer à la caisse pour acheter séparément un adaptateur secteur.

Aux États-Unis et dans le reste du monde, Apple propose un adaptateur secteur USB-C de 70 W dans la boîte. Ce n’est pas le cas en Europe. Si vous voulez l’acheter, il faut débourser 65 euros.

Pourquoi ce choix pour l’Europe et non le reste du monde ? On pourrait penser qu’il y a un quelconque lien avec une directive de l’Union européenne. Mais dans le même temps, des régions comme la Suisse et le Royaume-Uni sont également concernées par ce retrait, donc l’explication doit être ailleurs.

« Ce Mac est livré sans adaptateur. Un adaptateur secteur est requis pour charger cet appareil. Vous pouvez en ajouter un ici si vous personnalisez l’écran, la mémoire ou le stockage. Vous pouvez aussi l’acheter séparément », indique simplement Apple au moment de commander un MacBook Pro M5.

Pour rappel, Apple a déjà retiré le chargeur dans la boîte des iPhone, AirPods 4 et AirPods Pro 3. Cela va même plus loin avec les deux paires d’écouteurs, puisqu’Apple n’inclut même plus un câble USB-C dans la boîte.