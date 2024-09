Apple a opéré à un changement notable avec les AirPods 4 : il n’y a pas de câble USB-C inclus dans la boîte. C’est la première fois que cela arrive, les précédents écouteurs sans fil de la marque avaient toujours un câble.

Que ce soit pour les AirPods 2 ou 3 ou encore les AirPods Pro 2, Apple inclut un câble. Il s’agit d’un modèle Lightning ou USB-C selon les cas. On peut ainsi l’utiliser pour recharger le boîtier et les écouteurs à l’intérieur. Avec les AirPods 4, Apple fournit (évidemment) les écouteurs, le boîtier de charge (avec un port USB-C), la documentation… et c’est tout.

Vous l’avez donc compris : vous devrez acheter séparément un câble USB-C. Apple vend le sien au prix de 25 euros. Sinon, vous avez des alternatives bien moins chères pour quelques euros sur Amazon qui sont certifiées MFi (Made for iPhone), à savoir la certification d’Apple.

Pourquoi ce retrait du câble USB-C dans la boîte des AirPods 4 ? Apple ne dit rien publiquement. Mais on peut se douter que cela fait partie de sa politique de faire du bien à l’environnement et de partir du principe que vous avez peut-être plusieurs câbles chez vous, dont celui pour votre iPhone. Ainsi, vous pouvez l’utiliser pour recharger les AirPods.

Pour rappel, l’Apple TV n’a plus le droit à un câble USB-C dans la boîte pour recharger la télécommande, et ce depuis 2022. Et en 2020, Apple a cessé d’inclure un chargeur dans la boîte des iPhone. Le câble USB-C reste présent cependant.