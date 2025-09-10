Apple revoit le prix des AirPods Pro 3 à la baisse. Les écouteurs sont d’ores et déjà proposés en précommande sur l’Apple Store à 249 €, contre 279 € pour la génération précédente. Une économie bienvenue, assortie toutefois d’un changement notable dans le contenu de la boîte : aucun câble de recharge n’est fourni.

Pas de câble, mais plusieurs options de charge

À l’image des AirPods 4 sortis l’an dernier, Apple supprime désormais le câble de charge des AirPods Pro. Le constructeur met en avant la réduction des déchets électroniques, partant du principe que la plupart des utilisateurs disposent déjà d’un câble compatible. Si besoin, le câble USB-C 1 m est vendu 25 € sur l’Apple Store, et l’on en trouve à moindre coût comme celui d’UGREEN à 5€ sur Amazon. Le boîtier reste compatible avec la recharge sans-fil MagSafe et le chargeur de l’Apple Watch.

Rappelons que les AirPods Pro 3 sont livrés avec un embout supplémentaire. Le jeu comprend désormais cinq tailles : XXS, XS, S, M et L, pour un ajustement plus précis dans l’oreille. Toutes les nouveautés de cet nouvel accessoire sont disponibles dans cet article.

Les premières livraisons sont prévues le 19 septembre.