Le cabinet TrendForce révèle qu’Apple prévoit de lancer un MacBook moins cher de 12,9 pouces au printemps 2026, ciblant spécifiquement le marché d’entrée de gamme avec une « tarification compétitive ». Ce futur modèle marquerait une rupture stratégique en intégrant la puce A18 Pro issue de l’iPhone 16 Pro, plutôt que les puces M habituelles des Mac.

La puce A18 Pro pour le nouveau MacBook

Le cœur de ce MacBook reposerait sur la puce A18 Pro qui comprend un processeur (CPU) à 6 cœurs, une puce graphique (GPU) à 6 cœurs et un Neural Engine à 16 cœurs. Si cette configuration offre des performances similaires à la puce M1, elle permettrait à ce nouveau MacBook de remplacer efficacement l’ancien MacBook Air M1, qu’Apple continue de vendre aux États-Unis via l’enseigne Walmart à 599 dollars..

Cependant, l’adoption de la puce A18 Pro va entraîner des compromis. Le Mac portable ne disposerait probablement que de 8 Go de RAM, un recul par rapport aux 16 Go désormais standards sur les autres MacBook. De plus, la puce A18 Pro ne prenant pas en charge le Thunderbolt, l’appareil serait limité à des ports USB-C classiques, ce qui implique des vitesses de transfert de données réduites et des contraintes pour l’affichage sur des écrans externes.

Il faut s’attendre à un prix intéressant

Avec ce produit, Apple chercherait à occuper le segment tarifaire situé sous le MacBook Air, dont le prix de départ est de 999 dollars (1 099 euros en France). Les estimations placent ce nouveau modèle entre 599 et 899 dollars, la fourchette la plus probable se situant entre 699 et 799 dollars aux États-Unis.

Pour séduire le grand public, le design pourrait s’inspirer de l’esthétique ultra-fine du MacBook 12 pouces qu’Apple ne vend plus depuis des années maintenant. L’analyste Ming-Chi Kuo a suggéré l’arrivée de coloris vifs comme l’argent, le bleu, le rose et le jaune, rappelant les options de l’iMac. Digitimes et TrendForce s’accordent sur une diagonale d’écran de 12,9 pouces, similaire à certains modèles d’iPad Air ou Pro, ce qui reste légèrement plus petit que l’écran de 13,6 pouces du MacBook Air.