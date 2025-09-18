Un MacBook moins cher est en préparation, comme cela a déjà été révélé, et la sortie devrait se faire pour la fin 2025 ou début 2026. Mais il existe une incertitude sur la puce qu’Apple utilisera : A18 Pro ou A19 Pro.

A18 Pro ou A19 Pro pour le MacBook « abordable »

Pour sa part, l’analyste Ming-Chi Kuo a évoqué l’A18 Pro, la même puce que l’on retrouve dans les iPhone 16 Pro de l’an dernier. Des indices dans le code d’Apple vont dans ce sens, tout comme des informations de Digitimes. A priori, ce sera bien cette puce, surtout qu’on peut imaginer qu’Apple a déjà bloqué ses choix pour le nouvel ordinateur portable au vu de la date de sortie.

Cela étant dit, le leaker Mobile Phone Chip Expert évoque sur Weibo un scénario différent, à savoir l’usage de la puce A19 Pro. La variante exacte resterait floue : partie graphique (GPU) à 6 cœurs comme sur les iPhone 17 Pro ou 5 cœurs comme sur l’iPhone Air. Il faut savoir que le leaker a fait partie de ceux qui ont indiqué qu’au moins un iPhone 17 embarquerait 12 Go de RAM. L’information est depuis confirmée.

Quelques restrictions au programme

Côté performances, l’A19 Pro surpasse assez logiquement l’A18 Pro. Cette dernière offre un niveau proche de la puce M1 présente sur les Mac sortis il y a quelques années. La différence se joue aussi sur la mémoire unifiée : 12 Go de RAM pour l’A19 Pro contre 8 Go pour l’A18 Pro. À noter que, depuis l’an dernier, la nouvelle gamme des Mac commence avec 16 Go de RAM.

La connectique constituerait un compromis : ni l’A18 Pro ni l’A19 Pro ne proposent le Thunderbolt. Le MacBook moins cher devrait donc adopter de l’USB‑C standard. Les ports ressemblent à des ports Thunderbolt, mais le débit se limiterait à 10 Gbit/s. Par défaut, un seul écran externe serait pris en charge.

Parmi les autres rumeurs qui circulent, il y a le fait que l’écran serait de 13 pouces. Apple proposerait plusieurs coloris, dont argent, bleu, rose et jaune.

À voir maintenant quel sera la date de sortie. Si c’est à la fin 2025, il se pourrait que l’annonce se fasse en octobre, Apple ayant bien ce mois pour dévoiler de nouveaux Mac. Sinon, il faudra probablement attendre mars 2026. En ce qui concerne le prix, il se murmure que cela débutera à 599 dollars.