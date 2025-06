Apple prépare un MacBook « pas cher » équipé de la puce A18 Pro, et ce modèle est d’ores et déjà présent dans le code d’Apple, selon une nouvelle découverte de MacRumors.

Le MacBook avec la puce A18 Pro se confirme

Il y a quelques heures, l’analyste Ming-Chi Kuo avait été le premier à annoncer qu’Apple développait en ce moment un nouveau MacBook plus abordable avec la puce d’un iPhone. Il s’agit en l’occurrence de la puce A18 Pro, que l’on retrouve dans les iPhone 16 Pro et Pro Max.

On apprend que ce modèle aurait pour référence Mac17,1, un écran de 13 pouces et serait disponible en argent, bleu, rose et jaune.

Ce serait la première fois qu’un Mac embarque un processeur d’iPhone. Il y a eu les Mac avec des processeurs Intel, et ce pendant des années. Et depuis le passage à Apple Silicon, on retrouve des puces M, à savoir M1, M2, M3 et M4. Celles-ci offrent davantage de cœurs, des quantités de mémoire plus importantes et une meilleure prise en charge des écrans externes, en comparaison avec les puces pour iPhone.

Dans le cas du MacBook avec la puce A18 Pro, la production débuterait au quatrième trimestre de 2025 ou au premier trimestre de 2026. Au vu du choix de la puce, il faut s’attendre à un prix en baisse par rapport aux modèles existants. Mais il n’y a encore d’informations sur le tarif précis.

À date, le MacBook Air (à savoir le Mac portable le moins cher d’Apple) débute à 1 199 euros. Il y a une promotion en cours de 14 % qui permet de l’avoir à 1 027 euros chez Amazon.