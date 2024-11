Apple a décidé de mettre un terme à son programme de réparation gratuite pour le clavier papillon défectueux des différents MacBook. Il avait été lancé en juin 2018, il y a six ans maintenant.

Ce programme est maintenant de l’histoire ancienne. Ainsi, ceux qui n’ont pas profité de l’offre ne doivent pas s’attendre à une réparation gratuite à partir d’aujourd’hui.

Des problème avec le clavier papillon du MacBook dès 2015

Il est bon de résumer l’histoire parce que cela remonte à quelques années maintenant. Pendant un long moment, Apple a utilisé des claviers avec le mécanisme ciseaux sur les MacBook. Puis est arrivé le MacBook de 12 pouces en 2015 avec un clavier disposant d’un mécanisme papillon. Les testeurs et utilisateurs ont rapidement repéré un problème : la course des touches était très courte et certaines pouvaient même se bloquer.

Apple a continué avec le mécanisme papillon avec les MacBook Pro en 2016. Il s’agissait de la deuxième génération du mécanisme, mais cela n’a pas aidé pour autant et les critiques ont continué sur Internet. Puis il y a eu le nouveau MacBook Air, là encore avec le même système. Autant dire que les critiques commençaient à être de plus en plus nombreuses.

En mai 2018, un recours collectif visant Apple a vu le jour aux États-Unis. Les plaignants estimaient qu’Apple était au courant de la situation et ne faisait rien pour autant. Un mois plus tard, Apple a lancé son programme de réparation.

Un programme de réparation gratuite en 2018

À cette époque, Apple parlait d’un problème de clavier sur un « faible pourcentage » de MacBook et listait trois éléments :

Des lettres ou des caractères se répètent de façon inattendue.

Des lettres ou des caractères n’apparaissent pas.

Une ou plusieurs touches semblent « bloquées » ou ne répondent pas de façon cohérente.

Les modèles éligibles étaient les suivants :

MacBook (Retina, 12 pouces, début 2015)

MacBook (Retina, 12 pouces, début 2016)

MacBook (Retina, 12 pouces, 2017)

MacBook Air (Retina, 13 pouces, 2018)

MacBook Air (Retina, 13 pouces, 2019)

MacBook Pro (13 pouces, 2016, deux ports Thunderbolt 3)

MacBook Pro (13 pouces, 2017, deux ports Thunderbolt 3)

MacBook Pro (13 pouces, 2019, deux ports Thunderbolt 3)

MacBook Pro (13 pouces, 2016, quatre ports Thunderbolt 3)

MacBook Pro (13 pouces, 2017, quatre ports Thunderbolt 3)

MacBook Pro (15 pouces, 2016)

MacBook Pro (15 pouces, 2017)

MacBook Pro (13 pouces, 2018, quatre ports Thunderbolt 3)

MacBook Pro (15 pouces, 2018)

MacBook Pro (13 pouces, 2019, quatre ports Thunderbolt 3)

MacBook Pro (15 pouces, 2019)

Des excuses en 2019 et le clavier ciseaux en 2020

Il se trouve que l’histoire ne s’arrête pas là. En mars 2019, Apple a présenté ses excuses pour le clavier papillon de ses MacBook en déclarant : « Nous sommes conscients qu’un petit nombre d’utilisateurs ont des problèmes avec leur clavier papillon de troisième génération et nous en sommes désolés. La grande majorité des utilisateurs d’ordinateurs portables Mac vivent une expérience positive avec le nouveau clavier ».

Il a fallu attendre le MacBook Pro de 16 pouces en novembre pour un retour au clavier avec le mécanisme ciseaux. Apple l’a ensuite proposé sur le MacBook Air en mars 2020 et sur le MacBook Pro de 13 pouces en mai de la même année.

Pour finir, Apple a accepté en 2022 de verser 50 millions de dollars pour régler le recours collectif. Les utilisateurs ont pu recevoir un paiement entre 50 et 395 dollars selon les cas.