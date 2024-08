Apple a commencé à effectuer les versements aux clients avec un MacBook disposant d’un clavier papillon défectueux. Ils reçoivent 395 dollars chacun. Il s’agit en tout cas de la somme maximale.

Il y a deux ans, Apple a accepté de payer 50 millions de dollars pour régler une affaire de recours collectif où des clients avaient attaqué l’entreprise concernant le clavier papillon de ses MacBook. Plusieurs personnes ont eu des problèmes, ce qui a obligé de faire des réparations en Apple Store ou dans des centres agréés Apple. Les problèmes pouvaient également intervenir une fois la garantie terminée, ce qui obligeait les clients à payer pour les réparations.

En décembre 2022, des e-mails concernant le procès ont été envoyés aux propriétaires de MacBook pouvant prétendre à un paiement. En juin 2024, le tribunal a émis une ordonnance de paiement, les paiements devant être effectués pour les demandes approuvées d’ici août 2024.

Les versements commencent pour le clavier papillon défectueux

Les propriétaires de MacBook qui ont bénéficié d’au moins deux remplacements de la partie supérieure du Mac par Apple dans les quatre années suivant leur achat recevront un maximum de 395 dollars, tandis que les clients qui ont bénéficié d’une réparation de la partie supérieure recevront jusqu’à 125 dollars. Les clients ayant bénéficié d’un remplacement de touches de clavier pourront recevoir jusqu’à 50 dollars.

Apple a utilisé le clavier papillon entre 2015 et 2019. De nombreux clients ont rencontré des problèmes tels que des touches qui se répètent, qui collent et des pannes complètes du clavier, souvent dues à des miettes, de la poussière et d’autres débris. Au vu de la situation, Apple a annoncé un programme de remplacement en 2018 concernant les MacBook, MacBook Air et MacBook Pro. Toutefois, ce programme ne couvrait les appareils que pendant les quatre années suivant l’achat. En outre, le clavier papillon défectueux étant remplacé par le même mécanisme papillon, il n’y avait donc pas de solution permanente.

Il a fallu attendre 2019 pour un retour aux claviers avec un système de ciseaux pour les touches. Et depuis, tout va bien.