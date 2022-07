Apple a accepté de payer 50 millions de dollars pour s’occuper d’une action collective qui accusait le fabricant d’avoir été au courant des problèmes avec le clavier papillon des MacBook et d’avoir malgré tout continué les ventes.

Le clavier papillon, qui a fait son apparition en 2015 avec le MacBook 12 pouces avant d’être proposé sur tous les modèles portables, a été beaucoup critiqué par les utilisateurs. Ils estimaient que la course des touches n’était pas suffisante et de nombreux problèmes de touches bloquées ont été constatés, au point qu’il fallait faire un remplacement complet en Apple Store. Pire : des personnes qui avaient fait un changement du clavier… ont eu le même problème qui s’est reproduit plus tard, nécessitant un autre changement.

Il y a eu des plaintes contre Apple et la société a accepté de régler une affaire en versant 50 millions de dollars. Il faut qu’un juge approuve cet accord, ce qui n’est pas encore le cas aujourd’hui.

Le règlement concerne les personnes ayant acheté des MacBook, MacBook Air et la plupart des MacBook Pro entre 2015 et 2019 dans sept États américains, dont la Californie, le New Jersey et New York. Des clients de Floride, d’Illinois, du Michigan et de Washington ont également été inclus. Les personnes concernées peuvent s’attendre à recevoir 50 dollars si elles ont remplacé des touches, 125 dollars si elles ont remplacé un clavier et 395 dollars si elles ont remplacé plusieurs claviers, rapporte Reuters. Elles peuvent également bénéficier de quatre ans de réparations gratuites pour les claviers.

Malgré l’accord, Apple a nié tout acte répréhensible dans le cadre du règlement proposé.