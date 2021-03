Souvenez-vous des pannes et bugs en cascades des MacBook Pro équipés de claviers avec mécanisme « papillon ». Les retours au SAV étaient si nombreux que l’affaire avait fini par véritablement nuire à l’image de finition « qualitative » d’Apple. C’était avant le Mac M1, mais les traces de cette débâcle sont toujours là.

Et Apple va sans doute payer le prix juridique de ces mauvais choix technologiques d’alors : la cour de justice du district Nord de Californie vient d’adouber en class action une plainte portée collectivement par des milliers d’utilisateurs en provenance de plusieurs Etats américains. La certification de l’action collective a eu lieu en fait le 8 mars mais n’a été rendue publique qu’il y a deux jours.

Le juge Edward J. Davila a découpé la class-action en 7 sous-classes couvrant les plaintes d’utilisateurs de plusieurs Etats (Californie, Floride, Illinois, Michigan, New Jersey, New York et Washington). La class-action concerne des utilisateurs ayant acheté un MacBook entre 2015 et 2017, un MacBook Pro entre 2016 et 2019 ou un MacBook Air entre 2018 et 2019 (tous avec claviers papillon bien entendu).

La plainte originelle date de 2018, mais la patience est mère de toute les vertus, surtout dans les affaires judiciaires : Au vu des faits reprochés (absence de solution réelle, pannes répétées même après un changement d’appareil) Apple risque désormais très lourd au terme du procès qui s’annonce, à moins qu’un arrangement conséquent ne soit signé en coulisses…