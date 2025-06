C’est la grosse rumeur du jour : si l’on en croit les bonnes sources de l’analyste Ming-Chi Kuo, Apple prévoirait de lancer un nouveau MacBook plus abordable que l’actuel MacBook Air à 999 dollars. Mais attention, car ce modèle inédit serait équipé du processeur A18 Pro, soit la même puce que celle de l’iPhone 16 Pro, en lieu et place des puces M-series (Apple Silicon) utilisées jusqu’à présent dans les Mac. La production de ce nouveau modèle de Mac serait prévue pour fin 2025 ou début 2026, et Kuo croit aussi savoir que l’appareil pourrait être décliné dans plusieurs coloris, comme l’argent, le rose et le jaune.

Kuo ne fournit pas d’informations précises concernant le prix de ce modèle, mais affirme qu’Apple viserait une production de 5 à 7 millions d’unités en 2026, ce qui laisse entrevoir un positionnement tarifaire particulièrement agressif. Pour information, les performances du A18 Pro sont légèrement inférieures à celles de la puce M4 en usage multicœur (résultats Geekbench), et restent globalement proches de celles de la puce M1, encore largement utilisée. Pour un usage classique de type bureautique (et jeux légers), cette nouvelle machine pourrait donc offrir un rapport qualité-prix très attractif tout en démocratisant encore davantage l’écosystème macOS.