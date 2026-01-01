Apple a mis en ligne une nouvelle publicité qui se focalise sur l’iPhone 17 Pro et plus particulièrement sur son zoom optique amélioré qui se veut 8x.

Nouvelle publicité pour l’iPhone 17 Pro et son zoom 8x

La publicité montre à plusieurs reprises des zooms rapides sur les visages de deux détectives qui enquêtent et d’autres éléments pour montrer ce que les iPhone 17 Pro peuvent faire. « Tu le sens ? Le zoom fracassant », dit l’un des deux détectives. « Il intensifie la tension, créé du suspens, dévoile des preuves », dit-il.

La description de la publicité d’Apple sur YouTube met en avant la distance focale de 200 mm. On peut lire :

Avec une distance focale équivalente à 200 mm, le zoom optique 8x en fait notre téléobjectif sur iPhone le plus long à ce jour. Vous pouvez ainsi vous rapprocher considérablement avec l’iPhone 17 Pro.

Seuls les iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max proposent le zoom optique 8x. En comparaison, les iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max se contentaient d’un zoom optique 5x.

Il faut savoir qu’Apple mise tout particulièrement sur la partie photo/vidéo avec ses iPhone 17 Pro. C’était déjà vrai lors de la présentation en septembre. Et voilà maintenant qu’il y a de plus en plus de publicités qui se focalisent sur ce point.