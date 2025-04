Déjà fortiche en vidéo, l‘iPhone devrait franchir une marche supplémentaire en photo avec l’arrivée de l’iPhone 17 Pro, qui s’annonce comme un monstre en capacités photographiques, du moins est-ce ce qui ressort des fuites ou rumeurs les plus récentes. Et si l’on en croit le leaker Majin Bu, il y aurait encore d’autres surprises au menu, dont un nouveau capteur téléobjectif très avancé. Cet objectif multifocale de 48 mégapixels disposerait en effet d’un zoom optique 5x en 120 mm, 3,5x en 85 mm et même 7x en 160 mm ! Son optique avancée garantirait aussi des détails particulièrement nets même à grande distance. Du très lourd donc en perspective.

Ces spécifications de haut niveau permettraient à priori le recadrage sans perte (merci le 48 Megapixels), mais aussi les captures de meilleurs clichés en basse lumière, sans oublier bien sûr la grande flexibilité d’usage avec une focale allant de 85 mm (portrait) au 160 mm (paysage). De quoi menacer la suprématie des mobiles Huawei dans le domaine de la photo mobile ? Tout ne se joue pas sur une fiche de specs en matière de photo, mais l’iPhone 17 Pro s’annonce en tout cas comme la plus grosse avancée dans ce domaine depuis… toujours.