Quelques détails ont fuité aujourd’hui concernant l’iPhone 17 Pro et plus exactement pour la partie photo. Les détails viennent de MacRumors qui cite une source en lien avec Division Film, une société slovaque qui tournerait une publicité pour l’iPhone 17 Pro. Division Film liste Apple comme un de ses clients sur son site.

Zoom optique 8x, application spéciale et nouveau bouton

L’iPhone 17 Pro aurait le droit à un zoom optique 8x. En comparaison, l’iPhone 16 Pro se limite à un zoom optique 5x. Le capteur pourrait bouger, ce qui permettrait un zoom optique continu à différentes distances focales.

Apple proposerait également une nouvelle application « pro » en lien avec l’appareil photo. Elle proposerait des fonctions supplémentaires aussi bien pour prendre des photos ou tourner des vidéos. L’idée est que les utilisateurs avancés puissent avoir davantage de contrôle. Bien sûr, l’application Appareil photo standard serait toujours disponible.

Concernant l’application « pro » pour l’appareil photo, il se pourrait qu’il s’agisse d’une mise à jour de l’application existante Final Cut Camera. Si c’est le cas, Apple pourrait ainsi la proposer à d’autres iPhone et non uniquement les iPhone 17 Pro. Il faudra probablement attendre la version finale d’iOS 26 pour en savoir plus.

D’autre part, les iPhone 17 Pro auraient le droit à un bouton « Commande de la caméra » supplémentaire sur la partie supérieure des téléphones. Ce bouton a fait son apparition sur les iPhone 16, il est situé sur la tranche droite des smartphones. Il permet de lancer rapidement l’application Appareil photo et d’avoir certains contrôles. A priori, un bouton supplémentaire serait au rendez-vous sur les prochains modèles.

D’autres rumeurs sur les iPhone 17 Pro

Il y a déjà eu plusieurs rumeurs et fuites concernant les iPhone 17 Pro et la partie photo. En février, Bloomberg a indiqué qu’Apple allait mettre l’accent sur les améliorations au niveau de l’enregistrement vidéo. Le même mois, une fuite a fait savoir que les smartphones pourraient enregistrer en 8K. En avril, le leaker Jon Prosser a assuré que les utilisateurs pourront enregistrer avec les caméras avant et arrière en même temps.

Aussi, il y a eu des bruits de couloirs concernant le passage à trois capteurs photo à 48 mégapixels chacun. De plus, le bloc photo à l’arrière va changer pour s’allonger.

Enfin, la fuite du jour vient « confirmer » qu’Apple proposerait un coloris cuivre/orange pour les iPhone 17 Pro et que le logo Apple serait situé un peu plus bas à l’arrière du téléphone.