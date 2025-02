Le nouveau design de l’iPhone 17 Pro ne sera pas le seul changement. En effet, Apple proposerait également d’importantes améliorations au niveau de l’enregistrement vidéo, selon Mark Gurman de Bloomberg.

Gurman indique :

La gamme des iPhone 17 s’annonce comme une mise à jour importante, en particulier pour les modèles Pro. Ces dernières années, Apple a mis l’accent sur les capacités de prise de photos de l’appareil. Cette année, l’accent sera mis sur les améliorations apportées à l’enregistrement vidéo. L’un des objectifs de la gamme des iPhone de 2025 est d’inciter la communauté des vloggers et autres créateurs de vidéos à abandonner les caméras autonomes et à utiliser l’iPhone pour une part encore plus importante de leur travail. Il faut s’attendre à ce qu’Apple mette plus que jamais en avant ces capacités d’enregistrement vidéo lors de la sortie des nouveaux iPhones en septembre.