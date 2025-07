Les fuites se multiplient concernant les coloris des iPhone 17. Nous avons maintenant des rendus qui montrent à quoi devraient ressembler les iPhone 17 Pro.

De nouveaux coloris pour les iPhone 17 Pro

Le leaker Majin Bu dévoile aujourd’hui des rendus montrant les coloris des iPhone 17 Pro et Pro Max : argent, orange, bleu foncé et noir. Il y a quatre modèles ici comme nous pouvons le voir, alors que les récentes rumeurs parlaient d’un cinquième coloris, à savoir gris. Le leaker n’y fait pas mention ici, mais dit qu’il partagera d’autres détails à ce sujet prochainement.

Voici ce qu’indiquait la fuite d’hier qui venait d’un document interne :

iPhone 17 :

Noir (comme l’iPhone 16)

Blanc (comme l’iPhone 16)

Gris acier (Pantone 18-4005-TPG)

Vert (Pantone 2282 U)

Violet (Pantone 530 U)

Bleu clair (Pantone 658 U)

iPhone 17 Air :

Noir (comme l’iPhone 16)

Blanc (plus clair/plus froid que l’iPhone 16)

Bleu ciel (Pantone 657 U)

Or clair (Pantone 11-0604 TPG Gardenia)

iPhone 17 Pro et Pro Max :

Noir (comme l’iPhone 16 Pro)

Blanc (comme l’iPhone 16 Pro)

Gris (similaire à l’iPhone 16 Pro titane naturel)

Bleu foncé (Pantone 19-4025 TPG Mood Indigo)

Orange (Pantone 1501243 TCX Papaya)

Il y a une précision concernant l’iPhone 17 Air et plus exactement le modèle bleu ciel. Celui-ci serait très légèrement plus clair que celui pour l’iPhone 17 standard. Apple souhaiterait des couleurs moins saturées pour l’iPhone 17 Air afin de renforcer la légèreté de l’appareil, qui devrait peser environ 145 grammes et avoir une épaisseur de 5,5 mm.