Il y a eu de nombreuses fuites ces derniers jours concernant les différents coloris qu’Apple va proposer sur les iPhone 17, 17 Air et 17 Pro. Ça se confirme un peu plus aujourd’hui avec un document interne qu’a pu consulter Macworld.

Les différents coloris de chaque iPhone 17

Voici les coloris qu’Apple proposerait pour l’iPhone 17 standard :

Noir (comme l’iPhone 16)

Blanc (comme l’iPhone 16)

Gris acier (Pantone 18-4005-TPG)

Vert (Pantone 2282 U)

Violet (Pantone 530 U)

Bleu clair (Pantone 658 U)

Les coloris maintenant pour l’iPhone 17 Air :

Noir (comme l’iPhone 16)

Blanc (plus clair/plus froid que l’iPhone 16)

Bleu ciel (Pantone 657 U)

Or clair (Pantone 11-0604 TPG Gardenia)

Et pour les iPhone 17 Pro et Pro Max :

Noir (comme l’iPhone 16 Pro)

Blanc (comme l’iPhone 16 Pro)

Gris (similaire à l’iPhone 16 Pro titane naturel)

Bleu foncé (Pantone 19-4025 TPG Mood Indigo)

Orange (Pantone 1501243 TCX Papaya)

Il y a une précision concernant l’iPhone 17 Air et plus exactement le modèle bleu ciel. Celui-ci serait très légèrement plus clair que celui pour l’iPhone 17 standard. Apple souhaiterait des couleurs moins saturées pour l’iPhone 17 Air afin de renforcer la légèreté de l’appareil, qui devrait peser environ 145 grammes et avoir une épaisseur de 5,5 mm.

Il n’y a pas encore d’informations concernant les couleurs pour l’iPhone 17e. Mais la raison est simple : ce modèle ne devrait pas arriver avant le début de 2026. Il y a donc encore du temps pour avoir des fuites concrètes à son sujet. En comparaison, les iPhone 17, 17 Air et 17 Pro/Pro Max arriveront en septembre.