Un nouveau leak du très réputé Sonny Dickinson présente l’ensemble des nouveaux modèles d’iPhone 17 côté tranche, ce qui permet de bien constater, s’il le fallait encore, l’énorme écart de finesse entre l’iPhone 17 Air et les autres modèles de la prochaine gamme. De fait, sur ces fac-similés d’iPhone 17, le modèle Air est à peine plus épais que le bouton Action ou que le port USB-C, au point que l’on se demande où Apple a bien pu placer toute l’électronique de l’appareil. Espérons vraiment que la firme de Cupertino a bien travaillé la solidité de la structure, car on peut déjà être assuré que de nombreux tests de torsion mettront ce modèle à rude épreuve lors de sa sortie.

Take a look at the sides of the iPhone 17 dummy — the Air model is unbelievably thin. pic.twitter.com/ixadQHuxK5 — Sonny Dickson (@SonnyDickson) April 24, 2025

Sur les images présentées, l’iPhone 17 Air semble deux moins épais que les autres modèles de la gamme, mais à y regarder plus attentivement, l’écart d’épaisseur est tout de même en deçà de ce ratio, hormis peut-être pour l’iPhone 17 Pro Max qui semble vraiment être deux fois plus épais que le Air. La nouvelle gamme d’iPhone 17 sera présentée et commercialisée au mois de septembre prochain.