Apple prépare un MacBook d’entrée de gamme avec un premier prix de 599 dollars, selon de nouvelles informations publiées aujourd’hui. Ce nouvel ordinateur portable, attendu fin 2025 ou début 2026, vise à concurrencer les ordinateurs Chromebook tout en élargissant l’audience des Mac portables.

Une alternative économique au MacBook Air

L’analyste Ming-Chi Kuo avait révélé en juin qu’Apple développait un MacBook 13 pouces plus abordable pour stimuler les ventes face aux ordinateurs Chromebook. Digitimes confirme cette information aujourd’hui, précisant un prix d’entrée entre 599 dollars et 699 dollars, bien en dessous des 999 dollars du MacBook Air 13 pouces actuel. En France, le premier prix est de 1 199 €. On peut même tomber plus bas avec le tarif Éducation pour les étudiants. Chez Amazon, le tarif actuel est de 1 049 euros.

Avec un écran de 12,9 pouces, légèrement plus petit que celui du MacBook Air (13,6 pouces), ce modèle adopterait un design ultrafin et léger, disponible en finitions argent, bleu, rose et jaune, selon Kuo.

Une puce A18 Pro, comme l’iPhone

Ce MacBook moins cher serait le premier Mac à intégrer une puce A18 Pro, que l’on retrouve déjà dans l’iPhone 16 Pro, marquant un écart avec les puces M utilisées dans les Mac actuels. L’A18 Pro n’offre pas de support Thunderbolt, ce qui limiterait les ports à de l’USB-C standard. Cependant, ce compromis ne devrait pas freiner les acheteurs en quête d’un Mac abordable.

La production de certains composants débuterait fin 2025, avec un assemblage final prévu chez Quanta au dernier trimestre, pour une commercialisation fin 2025 ou début 2026.

Les projections des marchés estiment que ce MacBook pourrait atteindre 5 à 7 millions d’exemplaires expédiés par an, augmentant le volume total des MacBooks d’Apple de 30 à 40 %, passant de 17-18 millions à plus de 22 millions. En visant le marché des ordinateurs Chromebook, Apple cherche à séduire un public plus large, notamment les étudiants et les utilisateurs à budget limité, tout en renforçant sa position dans le secteur des ordinateurs portables.