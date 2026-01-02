Selon plusieurs fuites, Apple s’apprête à opérer un changement majeur avec la sortie de l’iPhone 18 standard : elle interviendra au printemps 2027 et non à l’automne 2026. C’est la première fois que cela se produira. En effet, cela fait des années maintenant que les nouveaux voient le jour à l’automne. Le changement de calendrier a une explication.

Une sortie deux temps pour tous les iPhone 18

La tradition de la keynote d’Apple en septembre, où tous les iPhone sont dévoilés simultanément, semble révolue. Les rumeurs indiquent qu’Apple compte désormais diviser ses annonces en deux fenêtres distinctes. La priorité pour l’automne 2026 serait donnée exclusivement au segment haut de gamme, avec la sortie prévue des iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max et du premier iPhone pliable.

L’iPhone 18 standard, quant à lui, serait repoussé jusqu’au printemps 2027. Il arriverait alors sur le marché aux côtés de l’iPhone 18e et de l’iPhone Air 2. Cette nouvelle cadence marquerait une rupture avec le cycle annuel traditionnel.

Des changements pour aider la production

Cette réorganisation répond à la complexité croissante du catalogue d’Apple. Avec l’arrivée des iPhone 16e et iPhone Air en 2025, cumulée au maintien des anciens modèles comme les iPhone 16 et 16 Plus, l’entreprise pourrait se retrouver avec huit références distinctes en vente simultanée à la fin 2026.

Un calendrier échelonné permettrait à Apple de : mieux différencier ses produits. d’offrir à chaque modèle une fenêtre commerciale plus longue sans cannibalisation les ventes et répartir les lancements de manière plus homogène sur l’année.

Au-delà du marketing, les experts voient dans ce report une manœuvre industrielle pratique. Espacer les sorties permettrait de réduire les problèmes de production et d’optimiser la gestion des composants. Financièrement, cette approche lisserait la comptabilisation des revenus sur plusieurs trimestres fiscaux, évitant ainsi la concentration excessive des ventes sur la seule période des fêtes de fin d’année avec Noël au milieu.