Chez Apple, l’intelligence artificielle ne se limite plus aux assistants vocaux. Si l’on en croit les dernières informations issues de la newsletter Power On de Mark Gurman pour Bloomberg, Tim Cook pousse activement une stratégie centrée sur l’« Intelligence Visuelle », une approche qui vise à permettre aux appareils de voir, comprendre et interpréter l’environnement en temps réel.

L’ambition d’Apple consiste à transformer son écosystème en une plateforme d’informatique « ambiante », où la caméra devient le capteur principal de l’IA. Mais cette vision futuriste se heurte aujourd’hui à une réalité technique : le matériel n’est pas encore totalement prêt.

Trois nouveaux appareils pour une ère post-écran

Des lunettes intelligentes comme pièce maîtresse

Apple travaillerait sur des lunettes connectées dotées de doubles caméras capables d’analyser l’environnement. Contrairement à un casque immersif, l’objectif serait de produire un accessoire pouvant être porté quotidiennement, discret, et prolongeant les usages de l’iPhone.

Un pendentif et des AirPods augmentés

Autre accessoire en préparation (selon les « fuites »), un appareil porté autour du cou permettrait des interactions mains libres basées sur la reconnaissance visuelle. Parallèlement, de futurs AirPods intégreraient des capteurs optiques pour enrichir Siri d’un contexte visuel en temps réel.

L’idée est ici de faire évoluer Siri vers un assistant capable de comprendre une scène, un objet ou un lieu, et d’agir instantanément en fonction de l’environnement de l’utilisateur.

Les obstacles : batterie, miniaturisation… et acceptabilité sociale

Le principal défi reste technologique. Autonomie, gestion thermique et intégration de caméras miniatures doivent atteindre un niveau compatible avec une commercialisation grand public. À cela s’ajoutent les questions de confidentialité liées aux caméras actives en permanence. Pour l’instant, Apple ne disposerait pas (encore) des composants réellement adaptés aux objectifs poursuivis en interne, et la problématique de la confidentialité n’a pas encore de réponse claire.

Enfin, Apple devra convaincre les développeurs d’exploiter de nouvelles interfaces dédiées à l’IA multimodale. Il faudra donc éviter le piège de l’Apple Vision Pro, qui ne parvient pas à séduire les gros éditeurs à cause de sa base installée trop faible.

Si la firme de Cupertino parvient à lever ces freins, l’Intelligence Visuelle pourrait devenir pour la prochaine décennie ce que l’Apple Watch et le Vision Pro ont été à leur lancement : les premiers jalons d’un changement profond dans notre manière d’interagir avec la technologie. Encore faut-il que les tarifs ne fassent pas fuir une clientèle pourtant avide de nouvelles technologies.