Apple officialise aujourd’hui l’iPhone 17e, le modèle le moins cher de sa gamme. On retrouve plusieurs améliorations par rapport à l’iPhone 16e, dont la présence de MagSafe, 256 Go de stockage sur le modèle de base et d’autres nouveautés.

L’iPhone 17e est maintenant officiel

L’iPhone 17e embarque la puce A19 gravée en 3 nm, identique à celle de l’iPhone 17. Son CPU (processeur) de 6 cœurs, son GPU (puce graphique) de 4 cœurs avec les accélérateurs neuronaux et son Neural Engine de 16 cœurs alimentent les fonctionnalités d’Apple Intelligence et permettent le ray tracing matériel pour les jeux AAA. Une autre nouveauté est la présence du modem C1X, conçu par Apple : il est jusqu’à deux fois plus rapide que le C1 de l’iPhone 16e, atteint la vitesse du modem de l’iPhone Air et consomme 30 % d’énergie en moins que le modem de l’iPhone 16 Pro. Cela contribue directement à l’autonomie tout au long de la journée. La recharge filaire en USB-C atteint 50 % en 30 minutes environ. Le MagSafe et Qi2 offrent jusqu’à 15 W sans fil, contre 7,5 W sur l’iPhone 16e.

L’écran OLED de 6,1 pouces affiche jusqu’à 1 200 nits en HDR et est protégé par le Ceramic Shield 2, commun à toute la gamme des iPhone 17, ce qui offre une résistance aux rayures trois fois supérieure à la génération précédente avec un revêtement anti-reflets amélioré. La certification IP68 et l’aluminium aéronautique complètent un châssis conçu pour durer. Face ID et le bouton Action (personnalisable pour la lampe de poche, l’intelligence visuelle et d’autres fonctions) sont également de la partie.

Un capteur photo deux-en-un

Le capteur photo Fusion de 48 mégapixels est un autre élément de cet iPhone 17e. Il intègre un téléobjectif optique 2x, faisant office de double appareil photo en un seul module. Le mode Portrait de nouvelle génération reconnaît automatiquement les personnes, chiens et chats, enregistre les données de profondeur lors de la prise de vue et permet d’appliquer le flou d’arrière-plan ou d’ajuster la mise au point après coup dans l’application Photos. La vidéo monte jusqu’à 4K à 60 images par seconde en Dolby Vision, avec enregistrement avec l’audio spatial pour une écoute immersive sur les AirPods ou l’Apple Vision Pro. La réduction du bruit de vent par apprentissage automatique améliore la qualité audio en extérieur.

À l’avant, on retrouve un capteur photo de 12 mégapixels.

Enfin, l’iPhone 17e intègre les fonctionnalités satellite d’Apple (SOS d’urgence, assistance routière, Messages et Localiser par satellite) pour maintenir une connectivité en dehors de toute couverture cellulaire ou Wi-Fi.

Prix et date de sortie

Apple annonce que l’iPhone 17 sera disponible en précommande dès le 4 mars à partir de 15h15 avec les coloris rose pastel, blanc et noir. Le modèle de 256 Go est au prix de 719 euros, là où celui de 512 Go est à 969 euros. Le smartphone sera disponible dès le 11 mars.