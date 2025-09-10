Lors de sa keynote, Apple a surpris en équipant l’iPhone Air du nouveau modem C1X, délaissant les rumeurs qui évoquaient l’utilisation du modem C1 de l’iPhone 16e. Cette nouvelle puce promet de meilleures performances réseau tout en optimisant l’autonomie.

Une puce C1X plus rapide et économe

Apple annonce que son modem C1X est jusqu’à deux fois plus rapide que le C1, tout en utilisant les mêmes technologies cellulaires. Mieux encore, il surpasse le modem Qualcomm de l’iPhone 16 Pro en ce qui concerne les débits, tout en consommant 30 % d’énergie en moins. Selon Apple, le C1X est le modem le plus économe en énergie jamais intégré à un iPhone. Cette efficacité énergétique contribue à l’autonomie de l’iPhone Air, qui atteint jusqu’à 27 heures de lecture vidéo, surpassant les 26 heures de l’iPhone 16e équipé du C1.

Le C1X se concentre sur les bandes 5G sous les 6 GHz, plus répandues, mais ne prend pas en charge la 5G millimétrique (mmWave), contrairement au modem Qualcomm des iPhone 17, 17 Pro et 17 Pro Max. Le mmWave, plus rapide mais limité aux grandes villes et zones urbaines (surtout aux États-Unis), reste l’apanage des autres modèles de la gamme. Apple semble donc avoir privilégié une connectivité 5G fiable et largement accessible pour l’iPhone Air.

Un équilibre entre finesse et performance

Malgré son épaisseur de 5,6 mm, l’iPhone Air offre une autonomie supérieure à celle de l’iPhone 16, grâce à la combinaison du modem C1X et d’autres optimisations. Cette performance est d’autant plus remarquable que l’iPhone Air surpasse également l’iPhone 16e, confirmant l’efficacité du nouveau modem 5G dans la gestion énergétique. Ce choix permet à Apple de proposer un appareil à la fois compact, puissant (grâce au processeur A19 Pro) et endurant, répondant aux besoins des utilisateurs.

C1X est le deuxième modem 5G d’Apple, le premier fut le C1. Le fabricant renforce un peu plus son contrôle sur la connectivité cellulaire de ses appareils, offrant une alternative performante aux modems Qualcomm tout en améliorant l’autonomie. La société en a également profité pour lancer N1, sa première puce maison pour le Wi-Fi 7, le Bluetooth 6 et Thread.