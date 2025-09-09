Lors de sa keynote du 9 septembre, Apple a annoncé l’iPhone Air, un modèle qui repousse les limites de la finesse et des performances. Avec une épaisseur de seulement de 5,6 mm, cet iPhone se positionne comme le plus fin jamais créé par la marque.

Un design ultra-fin et résistant

L’iPhone Air arbore un cadre en finition miroir, avec le Ceramic Shield à l’avant et à l’arrière, trois fois plus résistant que les versions précédentes. Apple opte pour du titane recyclé à 80 %, un choix écologique qui allège l’appareil sans compromettre sa solidité.

Disponible en quatre coloris élégants (noir, blanc, or clair et bleu), il mesure seulement 5,6 mm d’épaisseur, idéal pour une prise en main confortable. Pour les amateurs de protection, une coque transparente de 1 mm d’épaisseur est proposée en accessoire, tandis qu’une batterie-coque MagSafe offre jusqu’à 40 heures d’autonomie en lecture vidéo, prolongeant l’expérience pour les utilisateurs nomades.

Un écran immersif et un bloc photo repensé

L’écran de 6,5 pouces intègre ProMotion avec le taux de rafraichissement de 120 Hz et une luminosité maximale de 3 000 nits, garantissant une bonne visibilité même en plein soleil.

Le bloc photo adopte un design inédit, avec plusieurs composants repositionnés en haut du smartphone, dont le processeur, pour optimiser l’espace interne. À l’arrière, un capteur principal Fusion de 48 mégapixels capture des images nettes avec une longueur focale de 26 mm, complété par un téléobjectif 2x de 12 mégapixels à 52 mm pour des zooms précis. À l’avant, un nouveau capteur de 18 mégapixels permet des selfies et appels vidéo de qualité supérieure, notamment avec la fonction « Cadre centré ».

Une autre nouveauté intéressante : la possibilité de filmer simultanément avec les caméras avant et arrière, parfaite pour les créateurs de contenu.

Performances au sommet avec l’A19 Pro

Au cœur de l’iPhone Air trône le processeur A19 Pro, décrit par Apple comme le plus rapide de tous les smartphones. Le CPU à 6 cœurs bénéficie de cœurs de performance améliorés et optimise l’efficacité énergétique pour les tâches quotidiennes. Le GPU (partie graphique) passe à 5 cœurs, avec une architecture de mise en cache dynamique de deuxième génération, une compression d’image unifiée et un cache agrandi pour une meilleure fluidité graphique.

Le smartphone intègre également la puce Apple N1, une nouvelle puce Wi-Fi 7, Bluetooth 6 et Thread conçue en interne, ainsi qu’un modem Apple C1X deux fois plus rapide que celui de l’iPhone 16.

Exclusivement compatible eSIM dans le monde entier, l’iPhone Air n’inclut pas de tiroir pour carte SIM physique, simplifiant son design ultra-fin. Apple promet une autonomie « pour toute la journée », soutenue par une batterie haute capacité qui assure une utilisation prolongée sans recharge.

Prix et date de sortie

L’iPhone Air débute à 999 dollars avec 256 Go de stockage. Les précommandes ouvriront ce vendredi, à savoir le 12 septembre. La commercialisation aura lieu une semaine plus tard, le 19 septembre.