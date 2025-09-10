L’iPhone Air a une particularité : il est uniquement compatible eSIM. En effet, il n’est pas possible d’utiliser une carte SIM physique pour la simple raison qu’il n’y a pas d’emplacement pour l’accueillir. Cela pose des problèmes avec certains opérateurs, notamment en France.

Les opérateurs français sans forfaits compatibles eSIM

Les principaux opérateurs français, à savoir Orange, SFR/SFR RED, Bouygues Telecom et Free Mobile, proposent des forfaits mobiles avec le support de l’eSIM. C’est donc une bonne nouvelle pour tous ceux qui comptent acheter l’iPhone Air et ont un forfait chez l’un d’entre eux. Ils savent déjà qu’ils pourront passer des appels, envoyer des messages et naviguer sur Internet sans problème.

Il est possible que certains d’entre vous ont actuellement une carte SIM physique et ont l’intention d’acheter l’iPhone Air. Sachez que les opérateurs proposent de convertir une carte SIM en eSIM. Il y a toutefois un petit défaut : l’opération est généralement facturée 10 euros.

Voici maintenant la liste des opérateurs français qui ne supportent pas l’eSIM à ce jour :

Cdiscount Mobile

La Poste Mobile

NRJ Mobile

Auchan Telecom

Syma Mobile

Source Mobile

La liste comprend donc des opérateurs virtuels (MVNO). Si vous avez un forfait mobile chez eux ou comptez en prendre un, sachez que vous ne pourrez pas l’utiliser avec l’iPhone Air. En revanche, vous pourrez en profiter avec les iPhone 17, iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max qui ont toujours leur tiroir pour loger la carte SIM physique.

L’iPhone Air va-t-il pousser les opérateurs à se réveiller ?

Il faudra voir maintenant si l’iPhone Air va pousser les opérateurs, que ce soit en France ou ailleurs, à faire le nécessaire pour supporter l’eSIM à l’avenir. Après tout, on peut se douter qu’Apple a envie de proposer des modèles uniquement eSIM. D’ailleurs, les rumeurs disent que l’iPhone pliable de 2026 sera uniquement compatible eSIM.

C’est l’occasion de rappeler que les iPhone 17 Pro et Pro Max sont uniquement eSIM dans quelques pays, dont les États-Unis et le Canada (la liste complète est à retrouver sur cet article). Ces modèles ont l’avantage d’avoir une meilleure autonomie par rapport aux iPhone européens et ceux des autres régions. En effet, Apple annonce deux heures supplémentaires pour la lecture vidéo. Cela s’explique par le fait qu’il y a une batterie une peu plus grosse, étant donné que le tiroir pour carte SIM a laissé de la place.