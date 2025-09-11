Orange a pris la parole au sujet de l’iPhone Air, annonçant qu’il vient préinstaller l’eSIM. Cela concerne également les clients de Sosh. Il y a aussi une bonne nouvelle au niveau du prix.

L’eSIM préinstallée par Orange sur l’iPhone Air

L’iPhone Air a la particularité d’être uniquement compatible eSIM, il n’est pas possible d’insérer une carte SIM physique. Il se trouve que les principaux opérateurs français (Orange, SFR/SFR RED, Bouygues Telecom et Free Mobile) proposent le support de l’eSIM avec leurs forfaits, c’est donc une bonne nouvelle. Toutefois, certains opérateurs virtuels (MVNO) ne proposent pas le support (plus d’informations dans cet article dédié).

En ce qui concerne l’opérateur historique, il annonce à Frandroid que tout client Orange ou Sosh qui achète l’iPhone Air chez Orange aura le droit à une conversion gratuite de sa carte SIM vers l’eSIM. En tant normale, l’opération est facturée 10 euros.

Ainsi, si vous achetez votre iPhone Air chez Orange ou Sosh, votre eSIM sera préinstallée. Elle s’activera automatiquement lors du premier allumage du smartphone. Vous retrouverez ainsi votre numéro et votre forfait avec les appels, SMS/MMS et Internet.

Pour rappel, SFR aussi préinstalle l’eSIM au moment d’acheter un iPhone. Free Mobile a également annoncé faire de même pour les nouveaux iPhone.

Les iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max seront disponibles dès demain à la précommande. La commercialisation interviendra une semaine plus tard, à savoir le 19 septembre.