Après Orange, place à SFR qui propose des améliorations pour le support de l’eSIM sur iPhone. On retrouve l’activation dès le premier allumage du smartphone et le transfert rapide.

Des nouveautés pour l’eSIM chez SFR et l’iPhone

SFR devient le premier opérateur français à proposer l’activation de l’eSIM dès l’allumage. Cela signifie qu’une personne qui achète un iPhone directement chez SFR pourra avoir un eSIM préactivée et donc utilisable tout de suite. Le client pourra ainsi se connecter au réseau de l’opérateur au logo rouge sans rien faire de particulier.

L’autre fonction, déjà disponible chez Orange, est le transfert rapide. Cela signifie qu’il est possible de transférer une eSIM d’un iPhone à un autre sans l’intervention de l’opérateur. Il suffit d’avoir les deux smartphones à proximité pour que la bascule se fasse. Cela prend quelques secondes à peine. Pratique donc quand vous changez d’iPhone pour un modèle plus récent.

Plusieurs nouveautés sont proposées pour la eSIM de SFR/RED! – La conversion d’une carte SIM physique en eSIM (10€)

– Le transfert rapide de l’eSIM

– L’activation de l’eSIM par l’opérateur sans QR code Merci @Ismascarade pour l’info et la photo !https://t.co/Ka7yvkZsfg pic.twitter.com/XdhOAgwHYO — Tiino-X83 (@TiinoX83) July 9, 2024

Ces améliorations pour l’eSIM concernent aussi bien SFR que sa marque RED. C’est disponible dès maintenant.

Naturellement, le réveil de SFR à cette période de l’année peut renforcer l’idée que les iPhone 16 vendus en France n’auront plus de tiroir à carte SIM et proposeront uniquement le support de l’eSIM. C’est déjà le cas aux États-Unis depuis les iPhone 14. De plus, Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free Mobile proposent tous les quatre des forfaits avec l’eSIM. Autant dire que les opérateurs français sont quasiment prêts. Il ne reste plus qu’à supporter quelques fonctionnalités, comme le fait SFR aujourd’hui.