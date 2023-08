Apple propose une fonction de transfert rapide de l’eSIM (eSIM Quick Transfer) sur iPhone, mais tous les opérateurs ne la supportent pas. En France, Free Mobile ne la prend pas en charge et ce n’est toujours pas prévu en réalité.

La fonctionnalité permet de transférer l’eSIM d’un iPhone vers un autre iPhone sans que vous ayez besoin de contacter votre opérateur au préalable. Cela prend quelques secondes et c’est fort pratique, notamment quand vous changez de téléphone.

Dans le cas de Free Mobile, l’opérateur a été interpellé sur Twitter pour savoir s’il supportait cette fonctionnalité. Ce à quoi, il répond : « Pas pour le moment ». Le groupe ajoute que « Google le proposera aussi avec Android 14 ». Mais pour le coup, ça n’aide pas beaucoup les utilisateurs d’iPhone sachant qu’ils ont iOS et non Android.

Hello,

Pas pour le moment.

Google le proposera aussi avec Android 14 — Free 1337 (@Free_1337) August 16, 2023

Il est vrai que Free Mobile a pris son temps avec l’eSIM. Il a été le dernier des quatre opérateurs français à le proposer à ses clients. Et encore, cela concernait uniquement les nouveaux clients au départ. Il a fallu attendre un moment avant que les abonnés existants puissent en profiter à leur tour.

Dans le cas d’Apple, l’eSIM a fait ses débuts avec l’iPhone XS. La situation a évolué avec les iPhone 14, avec les modèles vendus aux États-Unis qui sont exclusivement eSIM. En effet, il n’est plus possible d’utiliser une carte SIM physique. Et si l’on en croit les rumeurs, cela va être la même chose en France avec les iPhone 15.