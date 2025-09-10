Après SFR, c’est au tour de Free Mobile de venir préinstaller l’eSIM sur l’iPhone. Cela débute avec les iPhone 17 et Air, permettant à l’abonné d’activer sa ligne sans devoir la configurer au préalable.

Préinstallation de l’eSIM sur iPhone chez Free Mobile

En temps normal, l’installation d’une eSIM sur un smartphone, que ce soit un iPhone ou téléphone Android, nécessite de scanner un QR Code envoyé par l’opérateur. Il est également possible d’entrer manuellement les informations, cela revient au même (bien que le scan de QR Code soit plus pratique). Après cela, l’eSIM de l’opérateur s’installe.

Avec SFR et maintenant Free Mobile, cette étape n’est plus nécessaire. Si vous achetez votre iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro ou iPhone Air chez Free Mobile, vous n’aurez rien besoin d’installer, l’eSIM avec votre forfait sera déjà présente. Votre forfait s’activera automatiquement au premier allumage. C’est pratique et ça fait gagner du temps.

Free Mobile propose également la fonction de transfert rapide, et ce depuis iOS 18.5. Cela signifie qu’il est possible de transférer une eSIM d’un iPhone à un autre sans l’intervention de l’opérateur. Il suffit d’avoir les deux smartphones à proximité pour que la bascule se fasse. Cela prend quelques secondes à peine. Pratique donc quand vous changez d’iPhone pour un modèle plus récent. L’opération est gratuite.

De même, la conversion de carte SIM en eSIM est disponible depuis iOS 18.5 pour les clients de l’opérateur de Xavier Niel.

Les nouveaux iPhone seront disponibles en précommande le 12 septembre, avec une commercialisation le 19 septembre. Pour rappel, l’iPhone Air est uniquement compatible eSIM. Pour les iPhone 17, 17 Pro et 17 Pro Max, il y a la carte SIM physique et l’eSIM.